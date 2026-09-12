Corrections Corporation of America Aktie
WKN: 785392 / ISIN: US22025Y4070
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12.09.2026 17:45:00
3 Forgotten AI Stocks That Should Rebound From Their Corrections
Artifical Intelligence (AI) stocks have been the buzzword for investors who want to beat the S&P 500. Some AI stocks have produced tremendous returns in a short amount of time, but those same stocks can be quickly forgotten after a few bad weeks.
These three AI stocks have been relatively forgotten. They are small companies that have crushed the S&P 500 by wide margins, but these same growth stocks are down by more than 30% from their all-time highs. Yet, their fundamentals have still improved, making them due for rebounds.
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