Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt erholte sich am Montag etwas von seinen Verlusten der Vorwoche.

Dereröffnete knapp im Plus. Im Handelsverlauf leitete der Leitindex einen Erholungskurs ein und legte letztlich 2,22 Prozent auf 6.342,01 Punkte zu.

Die Wiener Börse stabilisierte sich damit nach einer verlustreichen Woche, in der es für den ATX um kumuliert 6,8 Prozent nach unten ging. Auch das europäische Umfeld zeigte sich durchwegs im grünen Bereich.

Die Sorge um ein Ende des KI-Booms hatte in der vergangenen Handelswoche an den internationalen Aktienmärkten zu einem Ausverkauf bei den Technologiewerten geführt. Die damit einhergehende Risikoaversion hatte den ATX im Laufe des Freitags auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gebracht. Zu Wochenbeginn kam es nun aber zu einer deutlichen Entspannung. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nannte es allerdings eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen. Unternehmensseitig blieb es derweil eher ruhig.

DEUTSCHLAND

Der DAX stoppte zum Wochenstart seine sechstägige Verlustserie.

Derstartete bereits etwas höher in den Montagshandel und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Er beendete die Sitzung mit plus 2,15 Prozent bei 25.337,27 Zählern.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nannte es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung nach oben setzen.

Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der DAX zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck.

Positiv aufgenommen wurde zum Wochenstart, dass NVIDIA seinen Mitbegründer Jensen Huang in einer überraschenden Kehrtwende zurückgeholt hat. Nun ist er wieder Präsident und Firmenchef sowie Teil des Verwaltungsrats.

WALL STREET

Nach dem kräftigen Einbruch an den US-Börsen standen die Zeichen zum Wochenstart auf Erholung.

Der Dow Jones legte bereits zur Startglocke über zwei Prozent zu und baute seine Gewinne im Verlauf noch weiter aus. Letztlich verabschiedete sich das Barometer 3,01 Prozent höher bei 49.598,97 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seine Gewinne derweil verteidigen, nachdem er über sieben Prozent stärker in den Handel ging. Hier stand letztlich ein Plus von 6,51 Prozent auf 24'089,56 Punkte an der Kurstafel.

Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von NVIDIA hat am Montag Euphorie an den US-Börsen ausgelöst. Vor allem die technologielastige NASDAQ, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, erholte sich wieder deutlich.

Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader "verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben". Er sieht in dem Schritt des Verwaltungsrats eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.

In einer überraschenden Kehrtwende holte der Chip-Konzern seinen Mitbegründer Jensen Huang zurück. Nun ist er wieder Präsident und Firmenchef sowie Teil des Verwaltungsrats. Huang war vor fast zwei Wochen wegen bekannt gewordener Affären als NVIDIA-Chef zurückgetreten. In den vergangenen Tagen hatten einige Brancheninsider für Huangs Rückkehr plädiert und argumentiert, dass er unersetzlich für NVIDIA sei - und NVIDIA unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft. Laut US-Präsident Donald Trump hat die US-Regierung ausserdem "keinen Grund zur Annahme, dass Jensens Rückkehr zu NVIDIA ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt". Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden aber fortgesetzt.

Für etwas Zuversicht bei den Anlegern sorgten außerdem die Meldung von Oracle, dass sich der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.

"Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreicht das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge - ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern", betonte Analyst Samik Chatterjee in einem aktuellen Kommentar.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte legen im Dienstagshandel mehrheitlich zu.

In Tokio rückt derum satte 4,19 Prozent auf 58.801.71 Punkte nach vorn, nachdem der Index feiertagsbedingt zum Wochenstart noch nicht auf die verhaltene Gegenbewegung an den Märkten reagieren konnte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt daneben der Shanghai Composite zeitweise 0,47 Prozent auf 3.555,43 Punkte.

Gegen den Trend abwärts geht es in Hongkong, wo der0,45 Prozent tiefer bei 22.284,00 Punkten notiert.

Anleger griffen wieder beherzt bei den zuvor abverkauften Tech-Titeln zu, nachdem der Verwaltungsrat von NVIDIA am Montag Huangs Wiedereinsetzung als CEO verkündet hatte. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass keine Belege für eine Gefährdung der nationalen Sicherheit durch Huang vorliegen. Anfang des Monats war der Manager überraschend abgesetzt worden, nachdem mehrere außereheliche Affären – darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin – ans Licht gekommen waren. Medienberichten zufolge soll auch US-Präsident Donald Trump Druck auf den Konzern ausgeübt haben, Huang zurückzuholen. An der Wall Street hatte die unerwartete Personalie bereits ein Kursfeuerwerk ausgelöst: Die NVIDIA-Aktie schoss um fast 32 Prozent hoch und gewann an nur einem Handelstag nahezu eine Billion Dollar an Börsenwert.

Huangs Rückkehr gibt dem KI-Markt vorerst das Vertrauen zurück. NVIDIA fungiert für die Branche gewissermaßen als Zentralbank, da Huang über milliardenschwere Beteiligungen an den eigenen Großkunden die Nachfrage nach KI-Chips maßgeblich gestützt hat. Nach seinem Rauswurf hatten Investoren befürchtet, der Konzern könnte diese Finanzierungsstrategie überdenken – ein Modell, das angesichts des jüngsten Governance-Skandals ohnehin zunehmend als problematische Kreislaufförderung kritisiert wird.

Ganz ausgestanden ist die Krise für das Unternehmen und seinen Chef jedoch nicht. Der US-Kongress untersucht weiterhin mutmaßliche Versäumnisse bei der Verhinderung von Verkäufen hochmoderner Chips nach China. Zudem setzte das US-Handelsministerium am Montag das in Singapur ansässige Rechenzentrumsunternehmen Megaspeed auf die schwarze Liste – jene Firma, mit deren ehemaliger Chefin Huang eine Beziehung gehabt haben soll. Bereits in der vergangenen Woche hatte Washington die Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China weiter verschärft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX