:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
08.11.2025 19:50:00
3 High-Yielding Dividend Stocks That Can Be Ideal Buys for Retirees
The stocks and investments that are right for you will largely depend on your personal circumstances. If you're young and have decades of work ahead, you may prefer very different stocks from someone who's retired or close to it.If you're retired, you may be looking for dividend income to pay your bills with cash from your portfolio -- perhaps without having to sell your shares. Most retirees also want peace of mind so that they can spend their time doing things they enjoy, without financial stress.Don't worry, I've got you covered. Here are three dependable high-yield dividend stocks, with dividend yields between 5.5% and 7.5% that will fill your pockets and give you the peace you deserve.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.