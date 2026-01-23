NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.01.2026 00:15:00
3 No-Brainer AI Stocks to Buy Right Now
Artificial intelligence (AI) stocks have represented a major buying opportunity for investors over the past few years. The technology promises to help businesses save time, cut costs, and become more innovative -- and we're already starting to see results. Meanwhile, companies developing AI tools and platforms have been the early winners, bringing in billions of dollars in revenue. And this clearly could continue as these products and services are needed to power all phases of AI.If your goal is to generate growth from this long-term AI story, it's a great idea to get in on "no-brainer" AI stocks. By this, I mean well-established tech companies that have proven themselves over time, before the AI boom, and also are well-positioned to benefit from this exciting technology. Let's check out the following three, which make outstanding buys right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 800,00
|1,16%
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.