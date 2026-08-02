3 Profi-Trader zeigen: So entsteht ein erfolgreicher Trade

Aufzeichnung Teil 1:



Wie finden professionelle Trader die richtigen Märkte, bevor die entscheidende Bewegung beginnt? In der Premiere von „Battle of Wall Street“ zeigen drei erfahrene Trader, wie sie Aktien, Futures und Optionen systematisch analysieren. Statt spontanen Bauchentscheidungen stehen ein klarer Auswahlprozess, feste Preisbereiche und ein konsequentes Risikomanagement im Mittelpunkt.

US-Aktien-Spezialist Patrick erklärt, wie er aus Tausenden Aktien die wenigen echten „Stocks in Play“ herausfiltert. Entscheidend sind ein klarer Katalysator, erhöhte Volatilität und ausreichend Liquidität. Am konkreten Beispiel der Coca-Cola-Aktie zeigt er seinen vollständigen Weg vom Premarket-Screener über die Watchlist und den Gameplan bis zur Umsetzung des Trades am US-Börsenstart.

Makro- und News-Trader Stelios richtet den Blick auf das große Gesamtbild: Welche Auswirkungen haben Notenbankentscheidungen, Inflationsdaten, Arbeitsmarktzahlen und geopolitische Nachrichten auf die Märkte? Dabei spielen Orderflow, Market Profile und die Auction Market Theory eine wichtige Rolle. Sie helfen dabei, tatsächliches Angebot und tatsächliche Nachfrage zu erkennen, statt lediglich auf Vermutungen oder nachlaufende Signale zu setzen.

Erleben Sie einen praxisnahen Einblick in den Alltag professioneller Trader – inklusive Vorbereitung, Marktanalyse, Trade-Management und Debriefing. Außerdem erfahren Sie, was Sie in den kommenden Ausgaben von „Battle of Wall Street“ erwartet: die gezielte Suche nach Stocks in Play und ein umfangreiches Live-Trading zur US-Markteröffnung.

Bei Teil 2 live interaktiv dabei sein: Stocks finden, bevor die Bewegung losgeht!

Los geht´s am 04.08.26 um 19:00 Uhr

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Risikohinweis

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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