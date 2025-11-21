Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
3 Reasons to Buy Taiwan Semiconductor Stock Like There's No Tomorrow
When it comes to stocks critical to the artificial intelligence (AI) boom, perhaps none have a more direct impact on the industry than Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). The company -- also known as TSMC -- controls 70% of the chip manufacturing market according to TrendForce, and its dominance has continued to rise as the demand for its production capabilities grows.Not surprisingly, that has helped its stock increase in recent months, and it is likely not too late for investors to capitalize on this opportunity. Three reasons explain why.Image source: Taiwan Semiconductor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
