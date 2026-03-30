Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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30.03.2026 09:18:00
3 Situations Where Claiming Social Security Early Could Actually Make Sense
There's a reason Social Security recipients are often advised not to file for benefits before reaching full retirement age. If you file early, you'll generally reduce your monthly checks for life.Full retirement age for people born in 1960 or later is 67. But you can claim Social Security as early as age 62. That means you have a good number of years to make an early claim.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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