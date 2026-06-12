Ethereum - Japanischer Yen

265 266,93
 JPY
-2 626,01
-0,98 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 12.06.2026 08:52:14

Friedenshoffnung im Iran: ATX und DAX vor deutlich höherem Start -- Asiens Börsen klettern

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag mit kräftigen Gewinnen erwartet. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss merklich an.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich auch am Freitag von ihrer positiven Seite präsentieren.

Der ATX gewinnt vorbörslich zeitweise deutlich.

Neue Hoffnungen auf eine Einigung im Nahen Osten dürften der jüngsten ATX-Erholung weitere Nahrung geben. Damit könnte sich der österreichische Leitindex sogar knapp ans Rekordhoch von Ende Mai herantasten.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag beherzt zugreifen.

So notiert der DAX in vorbörslichen Indikationen zeitweise deutlich höher.

Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dürfte den deutschen Aktienmarkt beflügeln. Der Leitindex dürfte sich damit wieder von der 200-Tage-Linie absetzen, die ihm zuletzt Rückhalt gab.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag kräftig im Plus.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung minimal höher und baute seine Gewinne anschließend deutlich aus. Sein Schlussstand: 50.831,35 Punkte (+1,83 Prozent).
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete moderat fester und notierte im weiteren Verlauf merklich höher. Er ging mit einem Aufschlag von 2,54 Prozent bei 25.809,66 Punkten in den Feierabend.

Die US-Börsen bauten ihre Gewinne im Handelsverlauf aus. US-Präsident Donald Trump hat die für den heutigen Abend geplanten Militärschläge gegen den Iran überraschend abgesagt. Als Begründung verwies der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social auf laufende Verhandlungen, die inzwischen die höchste Führungsebene in Teheran erreicht hätten. Die schon davor gute Marktentwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.

An den Börsen setzte sich zugleich die zuletzt beobachtete Entwicklung im Technologiesektor fort: Halbleiterwerte zeigten relative Stärke, während Softwaretitel unter Druck gerieten. Besonders deutlich traf es Oracle, nachdem der Konzern mit seinen Quartalszahlen auf einen weiterhin hohen Kapitalbedarf hingewiesen hatte. Analysten von Vital Knowledge verwiesen darauf, dass erhebliche Investitionen nötig seien, um die Kapazitäten für den stark wachsenden Auftragsbestand auszubauen.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Freitag deutlich zu.

Der Nikkei 225 in Japan steigt zeitweise um kräftige 3,63 Prozent auf 66.547,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenso nach oben: Der Shanghai Composite zieht um 1,56 Prozent an auf 4.049,29 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 2,03 Prozent höher bei 24.740,41 Einheiten.

Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die USA und der Iran stünden kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens und dass alle Streitpunkte grundsätzlich geklärt seien, sorgt am Freitag an den Börsen in Ostasien für Risikobereitschaft und kräftige Kursgewinne. Bereits an der Wall Street war es nach den Trump-Aussagen stramm nach oben gegangen, nachdem Trump zuvor auch zunächst angekündigte wiederholte Angriffe auf den Iran abgesagt hatte. Dass iranische Medien berichteten, dass Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, scheint die Akteure an den Börsen nicht zu stören. Dazu kommt eine kräftige Erholung bei vielen zuletzt von Gewinnmitnahmen gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie.

Die Ölpreise fallen mit den Friedenshoffnungen weiter - zeitweise auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
12.06.26 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
12.06.26 Abeona Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung
12.06.26 Alphamab Oncology Registered Shs Unitary Reg S-144A / Hauptversammlung
12.06.26 Angel One Limited Registered Shs / Hauptversammlung
12.06.26 AppFolio Inc (A) / Hauptversammlung
12.06.26 Appirits Inc. Registered Shs / Quartalszahlen
12.06.26 Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S / Hauptversammlung
12.06.26 ASIRO Inc. Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.06.26 Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex
12.06.26 Ankünfte von Besuchern
12.06.26 Industrieproduktion (Jahr)
12.06.26 Kapazitätsauslastung
12.06.26 Industrieproduktion (Monat)
12.06.26 Gesamt Handelsbilanz
12.06.26 Industrieproduktion (Jahr)
12.06.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.06.26 NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr)
12.06.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
12.06.26 Verbraucherpreisindex
12.06.26 Industrieproduktion (Monat)
12.06.26 Dienstleistungsindex (3M/3M)
12.06.26 NS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
12.06.26 Handelsbilanz für Waren
12.06.26 Handelsbilanz; Nicht-EU
12.06.26 Bruttoinlandsprodukt (MoM)
12.06.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.06.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
12.06.26 EcoFin-Treffen
12.06.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
12.06.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
12.06.26 Inflation ex-Tabak ( Monat )
12.06.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
12.06.26 HVPI ( Monat )
12.06.26 Leistungsbilanz
12.06.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
12.06.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
12.06.26 HVPI ( Jahr )
12.06.26 Leistungsbilanz (im Monatsvergleich)
12.06.26 Inflationserwartung der Verbraucher
12.06.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
12.06.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
12.06.26 M2 Geldmenge (Jahr)
12.06.26 Neue Kredite
12.06.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.06.26 Rede von Sleijpen der EZB
12.06.26 NIESR BIP-Schätzung (3M)
12.06.26 Bankkredit-Wachstum
12.06.26 Devisenreserven, USD
12.06.26 IPCA-Inflation
12.06.26 Leistungsbilanz
12.06.26 Kapazitätsauslastung
12.06.26 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
12.06.26 Michigan Verbraucher-Erwartungsindex
12.06.26 Michigan Verbraucher-Stimmungsindex
12.06.26 UoM 1-Jahres-Verbraucher-Inflationserwartungen
12.06.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
12.06.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
12.06.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
12.06.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
12.06.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
12.06.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
12.06.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
12.06.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
12.06.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX und DAX vor deutlich höherem Start -- Asiens Börsen klettern
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag mit kräftigen Gewinnen erwartet. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen