Friedenshoffnung im Iran: ATX und DAX vor deutlich höherem Start -- Asiens Börsen klettern

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag mit kräftigen Gewinnen erwartet. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss merklich an.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich auch am Freitag von ihrer positiven Seite präsentieren.

Der ATX gewinnt vorbörslich zeitweise deutlich.

Neue Hoffnungen auf eine Einigung im Nahen Osten dürften der jüngsten ATX-Erholung weitere Nahrung geben. Damit könnte sich der österreichische Leitindex sogar knapp ans Rekordhoch von Ende Mai herantasten.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag beherzt zugreifen.

So notiert der DAX in vorbörslichen Indikationen zeitweise deutlich höher.

Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dürfte den deutschen Aktienmarkt beflügeln. Der Leitindex dürfte sich damit wieder von der 200-Tage-Linie absetzen, die ihm zuletzt Rückhalt gab.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag kräftig im Plus.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung minimal höher und baute seine Gewinne anschließend deutlich aus. Sein Schlussstand: 50.831,35 Punkte (+1,83 Prozent).

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete moderat fester und notierte im weiteren Verlauf merklich höher. Er ging mit einem Aufschlag von 2,54 Prozent bei 25.809,66 Punkten in den Feierabend.

Die US-Börsen bauten ihre Gewinne im Handelsverlauf aus. US-Präsident Donald Trump hat die für den heutigen Abend geplanten Militärschläge gegen den Iran überraschend abgesagt. Als Begründung verwies der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social auf laufende Verhandlungen, die inzwischen die höchste Führungsebene in Teheran erreicht hätten. Die schon davor gute Marktentwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.

An den Börsen setzte sich zugleich die zuletzt beobachtete Entwicklung im Technologiesektor fort: Halbleiterwerte zeigten relative Stärke, während Softwaretitel unter Druck gerieten. Besonders deutlich traf es Oracle, nachdem der Konzern mit seinen Quartalszahlen auf einen weiterhin hohen Kapitalbedarf hingewiesen hatte. Analysten von Vital Knowledge verwiesen darauf, dass erhebliche Investitionen nötig seien, um die Kapazitäten für den stark wachsenden Auftragsbestand auszubauen.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Freitag deutlich zu.

Der Nikkei 225 in Japan steigt zeitweise um kräftige 3,63 Prozent auf 66.547,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenso nach oben: Der Shanghai Composite zieht um 1,56 Prozent an auf 4.049,29 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 2,03 Prozent höher bei 24.740,41 Einheiten.

Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die USA und der Iran stünden kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens und dass alle Streitpunkte grundsätzlich geklärt seien, sorgt am Freitag an den Börsen in Ostasien für Risikobereitschaft und kräftige Kursgewinne. Bereits an der Wall Street war es nach den Trump-Aussagen stramm nach oben gegangen, nachdem Trump zuvor auch zunächst angekündigte wiederholte Angriffe auf den Iran abgesagt hatte. Dass iranische Medien berichteten, dass Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, scheint die Akteure an den Börsen nicht zu stören. Dazu kommt eine kräftige Erholung bei vielen zuletzt von Gewinnmitnahmen gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie.

Die Ölpreise fallen mit den Friedenshoffnungen weiter - zeitweise auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX