Taiwan Semiconductor Aktie

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WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

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11.10.2026 12:05:00

3 Things to Watch When Taiwan Semiconductor (TSMC) Reports Earnings on Oct. 15

TSMC (NYSE: TSM), the world's top contract chipmaker, will post its full third-quarter earnings report on Oct. 15. It already disclosed that its revenue grew 50% year over year during the quarter, but three yet-to-be-released numbers might drive its stock higher or lower.

Image source: Getty Images.

Most of TSMC's growth is being driven by its production of high-performance computing (HPC) chips for Nvidia (NASDAQ: NVDA) and other fabless AI chipmakers. That segment accounted for two-thirds of its revenue in the second quarter, and its sequential growth accelerated in the first half of the year as the demand for AI chips (especially Nvidia's) outstripped its supply. That growth is consistently offsetting its slower production of other types of chips.

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