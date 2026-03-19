36Kr a Aktie
WKN DE: A40QH9 / ISIN: US88429K2024
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19.03.2026 14:58:16
36Kr Stock Soars Premarket After Profit Comeback
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