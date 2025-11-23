NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
23.11.2025 06:09:00
5 Dividend Stocks Yielding 5% or More to Buy Without Hesitation Right Now
Most dividend stocks have a rather unappealing yield these days. The average dividend yield as measured by the S&P 500 is only 1.2%. However, several companies currently offer much more appealing yields. Here are five high-quality dividend stocks with yields above 5%.Image source: Verizon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!