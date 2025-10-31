NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.10.2025 09:10:00
5 Words From Jensen Huang That Every Nvidia Stock Investor Needs to Hear Before Nov. 19
It has been just under three years since the artificial intelligence (AI) craze took over the world following the launch of OpenAI's popular chatbot ChatGPT in November 2022. Nvidia (NASDAQ: NVDA) was (and is) one of the biggest beneficiaries of the proliferation of this technology.Shares of the company shot up an incredible 1,323% during this period. That's not surprising as Nvidia has led the AI boom with its graphics processing units (GPUs), which have been deployed in large numbers for training AI models and for inference purposes. Its revenue and earnings growth have simply taken off.Nvidia's financial performance provides a solid insight into the health of the AI industry since the company leads the AI chip market with an estimated share of 85% to 90%, according to investment banking firm William Blair. That's why analysts and investors eagerly await Nvidia's next earnings update, which is scheduled for release on Nov. 19 when the company will release its fiscal 2026 Q3 report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
31.10.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|12,60
|-3,89%
|NVIDIA Corp.
|175,66
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.