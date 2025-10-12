NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
12.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NOV wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
19 Analysten schätzen im Schnitt, dass NOV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NOV in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 8,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,87 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.09.25
|NYSE-Handel S&P 500 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.25
|Handel in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.25
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.07.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.07.25
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|11,27
|-3,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.