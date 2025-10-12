NOV Aktie

NOV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NOV wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass NOV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NOV in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 8,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,87 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

