9M26 Activity Indicators

9M26 highlights

Gross written premiums & other revenues 1 up +5% vs. 9M25 to Euro 93.0 billion

up +5% vs. 9M25 to Euro 93.0 billion Property & Casualty premiums up +3% to Euro 48.1 billion

premiums up +3% to Euro 48.1 billion Retail premiums up +7% with +4% from price effects and +3% from volumes

premiums up +7% with +4% from price effects and +3% from volumes Commercial 2 premiums up +1%, with +4% in Commercial ex-XL and -1% at AXA XL Insurance

premiums up +1%, with +4% in Commercial ex-XL and -1% at AXA XL Insurance Life & Health premiums up +7% to Euro 44.8 billion, with each of Life and Health up +7%

premiums up +7% to Euro 44.8 billion, with each of Life and Health up +7% Life & Health NB CSM up +1% and net flows of Euro +6.0 billion

up +1% and net flows of Euro +6.0 billion Solvency II ratio 3 at 213% as of September 30, 2026, down -5 points vs. June 30, 2026, reflecting resilience in a volatile environment

Outlook

For 2026, the Group reaffirms that it expects underlying earnings of circa Euro 8.6 billion4 with underlying EPS growth at the top end of the plan target range of 6-8%4 and underlying return on equity at the top end of the plan target range of 14-16%.4

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