20.12.2025 21:19:47
A 10% Owner of NextDecade (NEXT) Raised Their Bet By 1.65 Million Shares
Hanwha Aerospace, a 10% Owner, acquired 1,651,971 shares of NextDecade Corporation (NASDAQ:NEXT) in multiple open-market transactions on Dec. 11, 2025, and Dec. 12, 2025, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.69); post-transaction value based on Dec. 12, 2025, market close ($5.69).*1-year price change calculated using Dec. 12, 2025, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
