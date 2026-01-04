04.01.2026 22:43:22

A 5.6% Yield and a $3 Million Buy Point to a Different Kind of Emerging Markets Bet

Chicago-based GP Brinson Investments disclosed a buy of 50,100 shares of the Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ:VWOB) in a Friday SEC filing, with an estimated transaction value of $3.38 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing released Friday, GP Brinson Investments LLC increased its stake in the Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ:VWOB) by 50,100 shares. The estimated value of this share purchase was $3.38 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the VWOB position increased by $3.42 million, reflecting both the additional shares and price changes.This buy brought VWOB to 3.97% of GP Brinson’s reportable 13F AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
