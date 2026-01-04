|
04.01.2026 22:43:22
A 5.6% Yield and a $3 Million Buy Point to a Different Kind of Emerging Markets Bet
Chicago-based GP Brinson Investments disclosed a buy of 50,100 shares of the Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ:VWOB) in a Friday SEC filing, with an estimated transaction value of $3.38 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing released Friday, GP Brinson Investments LLC increased its stake in the Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ:VWOB) by 50,100 shares. The estimated value of this share purchase was $3.38 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the VWOB position increased by $3.42 million, reflecting both the additional shares and price changes.This buy brought VWOB to 3.97% of GP Brinson’s reportable 13F AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.