PTC Therapeutics Aktie
WKN DE: A1W0MW / ISIN: US69366J2006
29.11.2025 17:28:42
A PTC Therapeutics (PTCT) Insider Sold 10,000 Shares for $795,000
Director Emma Reeve of PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT) exercised 10,000 stock options and immediately sold the underlying shares for a total value of approximately $795,000, reducing her direct holdings to 6,666 shares according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($79.50).Note: 1-year price change calculated using Nov. 21, 2025, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
