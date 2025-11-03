Ausblick: PTC Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PTC Therapeutics wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,133 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PTC Therapeutics noch -1,390 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 172,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PTC Therapeutics einen Umsatz von 196,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,730 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,73 Milliarden USD, gegenüber 806,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at