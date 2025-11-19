:be Aktie
A roadmap to move away from fossil fuels would be a big deal
Two years since countries agreed to transition away from coal, oil and gas, billions are still pouring into the industry, and emissions are at record levels. Could countries meeting in Brazil be about to change that?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
