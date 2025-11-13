:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
13.11.2025 06:00:11
How Cinven came to be haunted by a decade-old pharma deal
Scandal over price gouging threatens to upset UK private equity firm’s leadership and reputationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!