Sionna Therapeutics Aktie
WKN DE: A40PMK / ISIN: US8294011080
|
03.01.2026 20:35:17
A Sionna Therapeutics (SION) Insider Sold 33,000 Shares for $1.5 Million
Advisors LLC Orbimed, serving as Director at Sionna Therapeutics (NASDAQ:SION), disposed of 33,356 shares in an open-market sale valued at $1,486,009.80 on Dec. 24, 2025, via indirect holdings attributed to OrbiMed Private Investments VIII, LP; see SEC Form 4 filing.* 1-year price change calculated using Dec. 24, 2025 as the reference date.Sionna Therapeutics is a clinical-stage biotechnology company focused on advancing innovative treatments for cystic fibrosis. Leveraging a specialized approach to CFTR modulation, Sionna aims to address unmet medical needs within the cystic fibrosis patient population. The company's strategic emphasis on proprietary science and targeted therapies positions it to compete in the rare disease biopharmaceutical sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Sionna Therapeutics Inc Registered Shs
|40,85
|4,18%
