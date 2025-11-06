A SPAC II Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

A SPAC II Acquisition A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei A SPAC II Acquisition A ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at