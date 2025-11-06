A10 Networks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

A10 Networks hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

A10 Networks hat ein EPS von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,170 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat A10 Networks mit einem Umsatz von insgesamt 74,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

