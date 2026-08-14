A2Z Cust2Mate Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

A2Z Cust2Mate Solutions hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 408,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at