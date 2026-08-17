Asiens Börsen mit Gewinnen

AUSTRIA

An der Wiener Börse gab es am Freitag wenig Bewegung.

Der ATX notierte im frühen Handel auf rotem Terrain und behielt seine negative Tendenz zunächst bei. Im Verlauf näherte er sich erst seinem Vortagesschlusskurs, konnte dann zeitweise leicht zulegen. Zum Handelsende verabschiedete er sich 0,07 Prozent höher bei 6.733,16 Punkten.

Der Handel an der Wiener Börse verlief zum Wochenschluss ruhig. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich großteils nur wenig bewegt. Gestützt wurden die Märkte dabei von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung. Zudem hat sich auch der Ölpreis, der zuletzt noch Inflationsängste geschürt hatte, nur wenig bewegt. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenschluss nicht. Auch die am Freitag gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich nicht deutlich an den Börsen aus. Unter den ATX-Werten gab es am Nachmittag entsprechend kaum größere Ausschläge.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Freitag mit Gewinnen.

Der DAX notierte zum Handelsstart bereits höher und baute seine Gewinne im Verlauf etwas aus. Letztlich ging es 0,53 Prozent auf 26.440,31 Zählern aufwärts - einer neuer Rekordschlussstand.

Der DAX näherte sich am Freitag einem erneuten Rekord, konnte diesen letztlich jedoch nicht erreichen. Gestützt auf zuletzt nachlassende Inflations- und Zinssorgen und den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex zu. Eine Bestmarke winkte dem DAX über 26.573 Zählern, die am Mittwoch erreicht worden waren. Laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) verbesserte die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus. Wie die LBBW weiter schrieb, hält der "schöne Aktiensommer" an. Der DAX widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. Bislang hat der Leitindex in diesem Monat mehr als drei Prozent gewonnen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende leichter.

So startete der Dow Jones nahe der Nulllinie und hielt sich im weiteren Verlauf überwiegend darunter. Schlussendlich gab er 0,2 Prozent auf 53.732,41 Zähler nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung unterdessen mit leichten Kursgewinnen und fiel dann ebenfalls zurück. Er gab zur Schlussglocke 0,28 Prozent auf 26.729,16 Punkte nach.

Nach den in dieser Woche veröffentlichten moderaten Inflationszahlen bestätigten frische Konjunkturdaten Hoffnungen auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen. So sind Umsätze im US-Einzelhandel im Juli um 0,6 Prozent gefallen, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet hatten.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenstart mit Gewinnen.

Der japanische Nikkei 225 legt zeitweise 0,30 Prozent auf 68.932,80 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben um 0,84 Prozent auf 3.960,19 Indexpunkte nach oben.

Der Hang Seng verzeichnet unterdessen zeitweise Gewinne von 1,61 Prozent auf 25.521,99 Zähler.

ie asiatischen Aktienmärkte verzeichnen am Montag überwiegend Zugewinne. Regionalen Technologie-Titeln kommt dabei zugute, dass die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve weiter zurückgingen. Gleichzeitig warten Anleger auf neue Wirtschaftsdaten aus China und beobachteten die Lage rund um die Straße von Hormus.

Da Fortschritte in Richtung eines Friedensabkommens ausblieben, bleibt der Druck auf die Ölmärkte bestehen. Der Tankerverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge ist weiterhin weitgehend unterbrochen. Iran forderte die USA auf, eine "Niederlage anzuerkennen", während US-Präsident Donald Trump die amerikanische Bevölkerung vor steigenden Benzinpreisen im Zuge des anhaltenden Konflikts warnte.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Japan bremsten den Anstieg des japanischen Marktes nicht maßgeblich. Das japanische Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent und verfehlte damit die Prognose von 2,0 Prozent . Grund hierfür waren der erste Rückgang des privaten Konsums seit acht Quartalen sowie schrumpfende Unternehmensinvestitionen. Rückenwind kam hingegen von den Exporten, getrieben durch die Nachfrage nach japanischen Hybridfahrzeugen und Halbleiter-Lieferungen im Zuge des weltweiten KI-Booms. Das schwächere Wirtschaftswachstum könnte der Bank of Japan mehr Spielraum verschaffen, eine erneute Zinsanhebung zu verschieben. Allerdings bergen die anhaltende Inflation und steigende Importkosten weiterhin Risiken für den Ausblick.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX