A45-Brücke im Sauerland freigegeben

LÜDENSCHEID (dpa-AFX) - Mehr als vier Jahre nach der plötzlichen Sperrung ist die Rahmedetalbrücke auf der A45 im Sauerland wieder offen: Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag einen ersten Teil-Neubau an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung freigegeben. Zusammen mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) schnitt Merz ein symbolisches Band durch. Kurz darauf sollte der Verkehr auf der für 170 Millionen Euro neu gebauten Brücke nach der Freigabe der Polizei wieder rollen.

Merz bedankte sich bei der Bevölkerung in Lüdenscheid, die vier lange Jahre leiden musste. "Aus verkehrspolitischer Sicht sprechen wir aber von nur vier Jahren", sagte der Kanzler. Der Normalfall bei solchen Bauten seien acht bis zehn Jahre und manchmal mehr. Wenn alle an einem Strang ziehen, so Merz, kann so ein Projekt in vier bis fünf Jahren funktionieren. "Alle haben Hand in Hand zusammengearbeitet. Allen Beteiligten ein herzlicher Dank. Erste Klasse, was Sie hier gemacht haben."

1,5 Milliarden Schaden für die Wirtschaft im Sauerland

Die plötzliche Sperrung der einsturzgefährdeten Rahmedetalbrücke war vor vier Jahren ein riesiger Schock für das Sauerland. Die A45 verbindet die Region als einzige Nord-Süd-Achse mit dem Ruhrgebiet und Hessen. Die vierjährige Sperrung hatte nach Angaben von Wirtschaftsverbänden erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten, Unternehmen beklagten zweistellige Umsatzrückgänge. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Abgeschlossen sind die Arbeiten an der Rahmedetalbrücke noch nicht. Bislang ist nur die erste Brückenhälfte fertig. Daneben wird an einem zweiten Brückenteil gebaut. Ende 2026 sollen alle Arbeiten geschafft sein./lic/DP/mis

