AA Aktie
WKN DE: A116XA / ISIN: GB00BMSKPJ95
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15.04.2026 08:59:37
AA driving schools ordered to refund 80,000 learner drivers over hidden fees
UK motoring group fined £4.2m for not showing full price of lessons at time of bookingThe AA has been fined £4.2m and ordered to make payments to more than 80,000 learner drivers for not showing the full price of lessons at the time of booking, an illegal practice known as “drip pricing”.The UK competition watchdog, which launched an investigation into the practices employed by the AA Driving School and BSM Driving School last year, said that the AA-owned businesses must repay more than £760,000 as a result. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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