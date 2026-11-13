ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt muss am Freitag Verluste verbuchen.

So eröfffnete deretwas leichter und bleibt auch anschließend knapp auf rotem Terrain.

Nach den jüngsten Erholungsgewinnen fehlen den Anlegern offenbar neue Kaufargumente. Die Vorgaben aus Übersee sind am Freitag durchwachsen, und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale.

Zahlen gab es in der Früh von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster verbuchte einen Umsatz- und Gewinnanstieg.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der0,28 Prozent leichter bei 26'697,03 Punkten und gibt auch im Anschluss nach.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen Rekordlauf zunächst verdauen. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben.

Die Vorgaben aus Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA -Chef Jensen Huang derweil gut weg.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag letztlich schwächer.

So eröffnete der Dow Jones nur wenig verändert, fiel dann im Anschluss leicht ins Minus und gab letztlich 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor letztlich 0,39 Prozent auf 25.366,09 Zähler, nachdem das Minus zu Beginn noch deutlicher ausgefallen war.

Die Entwicklungen rund um NVIDIA blieben an der Wall Street im Fokus der Anleger. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von NVIDIA zurück, wie der Chip-Konzern vor Handelseröffnung mitteilte.

NVIDIAs Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, meinte Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der Abgang von Huang NVIDIA aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Größe von NVIDIA würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von NVIDIA finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von NVIDIA wahrscheinlich profitieren werden, ergänzt Barringer. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Technologie-Sektor setzten die US-Konjunkturdaten keinen Impuls. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen leicht höher als erwartet aus.

Daneben schauen die Anleger auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Jüngste Äußerungen von Fed-Vertretern hatten die Erwartung verstärkt, dass die US-Geldpolitik stärker gestrafft werden muss. Bis zur Dezember-Sitzung könne noch viel "passieren", um die Notenbank von jeglicher Zinserhöhung abzuhalten, trotz dass das Basisszenario eine Anhebung um 25 Basispunkte sein sollte, so der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman von der Macquarie Group. Dazu zählten ein Government-Shutdown, weitere Rückgänge beim Ölpreis aufgrund eines Friedens im Iran-Krieg sowie ein weiterer Ausverkauf an den Aktienmärkten, sollte sich die KI-Story eintrüben, meinte er.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Freitag meitheitlich rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,53 Prozent auf 61.142,35 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (09:06 Uhr) hingegen 0,59 Prozent auf 3.634,35 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gib 1,60 Prozent auf 23.625,14 Indexpunkte nach.

Wie schon am Vortag waren die Turbulenzen bei NVIDIA ein Thema unter Anlegern - vor allem im Technologiesektor. Nachdem Mitbegründer und CEO Jensen Huang zurückgetreten war, stürzte die NVIDIA-Aktien am Vortag im US-Handel zeitweise um bis zu 14 Prozent ab, doch Schnäppchenjäger begrenzten die Abschläge bis Handelsschluss auf 4,3 Prozent. Auch in Asien ließ sich beobachten, dass Anleger bei Technologiewerten wieder vereinzelt zugriffen.

In China zeigten sich Technologiewerte aber tendenziell schwächer, da Investoren unsicher waren, wie sich der Führungswechsel bei NVIDIA auf chinesische Unternehmen auswirken könnte, die auf deren Prozessoren angewiesen sind. US-chinesische Spannungen verschärften diese Sorgen. Washington erwägt, den Import neuer chinesischer optischer Transceiver zu untersagen, die zur Verbindung von Geräten in KI-Rechenzentren verwendet werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX