AAR Aktie
WKN: 862821 / ISIN: US0003611052
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29.09.2026 03:57:43
AAR Corp Reports Climb In Q1 Income
(RTTNews) - AAR Corp (AIR) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $40.10 million, or $1.00 per share. This compares with $34.40 million, or $0.95 per share, last year.
Excluding items, AAR Corp reported adjusted earnings of $60.0 million or $1.49 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.1% to $918.00 million from $739.60 million last year.
AAR Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.10 Mln. vs. $34.40 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.95 last year. -Revenue: $918.00 Mln vs. $739.60 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 14 % To 16 %
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