Aastha Spintex präsentierte Quartalsergebnisse

Aastha Spintex hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,84 INR beziffert, während im Vorjahr 7,86 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aastha Spintex mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -25,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at