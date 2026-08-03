ABB India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ABB India hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 17,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB India noch ein Gewinn pro Aktie von 16,60 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,07 Prozent auf 35,59 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at