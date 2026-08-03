AbbVie legte Quartalsergebnis vor

AbbVie lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,85 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,41 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at