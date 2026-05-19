Aboitiz Equity Ventures legte Quartalsergebnis vor

Aboitiz Equity Ventures hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 PHP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 86,36 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aboitiz Equity Ventures 68,33 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at