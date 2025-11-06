Absolent Group AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Absolent Group AB äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,74 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 301,4 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Absolent Group AB 331,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at