AC Immune SA präsentierte Quartalsergebnisse

AC Immune SA hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 96,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AC Immune SA 29,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at