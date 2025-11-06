Academedia AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Academedia AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,83 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,98 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at