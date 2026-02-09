|
09.02.2026 06:31:29
Accel Frontline präsentierte Quartalsergebnisse
Accel Frontline ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Accel Frontline die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Accel Frontline ein EPS von 3,33 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 795,1 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!