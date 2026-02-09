Accel Frontline präsentierte Quartalsergebnisse

Accel Frontline ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Accel Frontline die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Accel Frontline ein EPS von 3,33 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 795,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at