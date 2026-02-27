Ethereum - Japanischer Yen

316 806,04
 JPY
751,74
0,24 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 27.02.2026 08:21:16

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag anfangs voraussichtlich ab, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost legen am Freitag zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag Abschläge verzeichnen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der ATX 0,7 Prozent auf 5.720 Punkte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

Eine Stunde vor Handelsstart verharrt der DAX zunächst schwächer, quasi unverändert bei 25.290 Punkten.

Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben.

Aus geopolitischer Sicht behalten die Anleger den Iran-Konflikt im Auge. Die Islamische Republik kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Außenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging 0,04 Prozent höher bei 49.499,51 Punkten aus dem Handel.
Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,18 Prozent und schloss bei 22.878,38 Zählern.

Deutliche Kursverluste von NVIDIA trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Die Anleger zeigten sich vorsichtig, nachdem die weltweit bedeutendsten Börsen - angetrieben vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) - von Rekord zu Rekord geeilt waren. Hinzu kamen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den Vereinigten Staaten die weiterhin schwelenden Zoll-Unsicherheiten, da US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Massnahmen angekündigt hatte. Der Ausgang der Atomverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist ebenfalls ungewiss. Im schlimmsten Fall könnte ein Angriff der USA folgen.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die Zweischneidigkeit der starken NVIDIA-Zahlen und der Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung: "Längst sind Signale eines schnelleren KI-Ausbaus, wie sie NVIDIA lieferte, kein Grund mehr für Anleger, in Jubel-Arien zu verfallen. Sie kennen die Kehrseite der Medaille: die Disruption durch KI. Wenn der KI-Ausbau schneller verläuft als gedacht, ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass dies ebenso für die KI-Disruption gilt."

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:08 Uhr) einen Gewinn von 0,18 Prozent bei 58.857,98 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 4.158,50 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng letztlich um 0,92 Prozent auf 26.623,03 Zähler an.

Die Börsen in Tokio, Seoul und Sydney steuern auf starke Februar-Gewinne und den besten Februar überhaupt zu. Asiatische Aktien haben zuletzt europäische und US-Titel klar hinter sich gelassen - befeuert in erster Linie von Technologiewerten und den Hoffnungen zum KI-Boom. Am Freitag folgen Technologiepapiere aber überwiegend ihren US-Pandents nach unten. Dort vermochten selbst starke Geschäftszahlen des KI-Dickschiffs NVIDIA keine positiven Akzente setzen. Vermehrt wurde die Nachhaltigkeit der eigentlich überzeugenden Geschäftsentwicklung in Frage gestellt. Händler sprechen von den bekannten KI-Sorgen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
27.02.26 1329306 BC LTD Registered Shs / Quartalszahlen
27.02.26 1stdibs.com Inc Registered Shs / Quartalszahlen
27.02.26 3Cnergy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
27.02.26 3D Medical Ltd / Quartalszahlen
27.02.26 4D Molecular Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen
27.02.26 Acerinox S.A. / Quartalszahlen
27.02.26 Ackermans & van Haaren S.A. / Quartalszahlen
27.02.26 ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
27.02.26 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr)
27.02.26 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
27.02.26 Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
27.02.26 Foreign Investment in Japan Stocks
27.02.26 Foreign Bond Investment
27.02.26 Large Retailer Sales
27.02.26 Retail Trade s.a (MoM)
27.02.26 Industrial Production (YoY)
27.02.26 Retail Trade (YoY)
27.02.26 Industrial Production (MoM)
27.02.26 GfK Consumer Confidence
27.02.26 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
27.02.26 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
27.02.26 Annualisierte Baubeginne
27.02.26 Baubeginne (Jahr)
27.02.26 Bauaufträge (Jahr)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt Quartal vorläufig ( Jahr )
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
27.02.26 Darlehen im Privatsektor
27.02.26 M3-Geldmenge ( Jahr )
27.02.26 Importpreisindex (Monat)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
27.02.26 Handelsbilanz ( Monat )
27.02.26 Index des privaten Verbrauchs
27.02.26 Arbeitslosenquote
27.02.26 Arbeitslosenquote
27.02.26 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
27.02.26 Einzelhandelsumsatz
27.02.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
27.02.26 Importpreisindex (Jahr)
27.02.26 Index der privaten Investitionen
27.02.26 Handelsbilanz
27.02.26 Leistungsbilanz
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
27.02.26 Angemeldete Arbeitslosigkeit
27.02.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
27.02.26 Arbeitslosenquote (3M)
27.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
27.02.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
27.02.26 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal)
27.02.26 Verbraucherausgaben (Monat)
27.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
27.02.26 HVPI ( Monat )
27.02.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
27.02.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
27.02.26 KOF Leitindikator
27.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
27.02.26 HVPI ( Jahr )
27.02.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
27.02.26 Veränderung der Arbeitslosigkeit
27.02.26 Arbeitslosenquote s.a.
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
27.02.26 Brandenburg VPI (YoY)
27.02.26 Brandenburg VPI (MoM)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
27.02.26 Änderung der Arbeitslosen
27.02.26 Hessen VPI (YoY)
27.02.26 Hessen VPI (MoM)
27.02.26 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
27.02.26 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
27.02.26 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
27.02.26 Bayern VPI (MoM)
27.02.26 Baden-Württemberg VPI (MoM)
27.02.26 Sachsen VPI (MoM)
27.02.26 Baden-Württemberg VPI (YoY)
27.02.26 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
27.02.26 Leistungsbilanz
27.02.26 Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
27.02.26 Bayern VPI (YoY)
27.02.26 Sachsen VPI (YoY)
27.02.26 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
27.02.26 Bundessteuerdefizit, INR
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
27.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
27.02.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
27.02.26 Handelsbilanz, nicht-EU
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
27.02.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
27.02.26 Monats Einzelhandelsumsätze
27.02.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
27.02.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
27.02.26 Kumulativer Industrieertrag
27.02.26 Primärer Haushaltsüberschuss
27.02.26 Industrieproduktion
27.02.26 Industrieproduktion
27.02.26 Nominaler Haushaltssaldo
27.02.26 Devisenreserven, USD
27.02.26 Handelsbilanz, USD
27.02.26 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
27.02.26 Medio-Inflation
27.02.26 Arbeitslosenquote
27.02.26 Handelsbilanz (in Rands)
27.02.26 Industrieproduktion (Jahr)
27.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
27.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
27.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
27.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
27.02.26 Zentralbankreserven USD
27.02.26 BoE-Mitglied Pill spricht
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
27.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
27.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
27.02.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
27.02.26 Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
27.02.26 Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
27.02.26 Großhandelsinventare
27.02.26 M2 Geldmenge
27.02.26 Chicago EMI
27.02.26 Nationale Arbeitslosenquote
27.02.26 Konstruktionsausgaben (Monat)
27.02.26 Construction Spending (MoM)
27.02.26 Industrieproduktion
27.02.26 Rede von Kocher der EZB
27.02.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
27.02.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
27.02.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
27.02.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
27.02.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
27.02.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
27.02.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
27.02.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:02 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
08:01 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag anfangs voraussichtlich ab, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost legen am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen