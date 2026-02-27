|
Geändert am: 27.02.2026 08:21:16
ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag Abschläge verzeichnen.
Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der ATX 0,7 Prozent auf 5.720 Punkte.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.
Eine Stunde vor Handelsstart verharrt der DAX zunächst schwächer, quasi unverändert bei 25.290 Punkten.
Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben.
Aus geopolitischer Sicht behalten die Anleger den Iran-Konflikt im Auge. Die Islamische Republik kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Außenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.
Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.
WALL STREET
Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Der Dow Jones ging 0,04 Prozent höher bei 49.499,51 Punkten aus dem Handel.
Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,18 Prozent und schloss bei 22.878,38 Zählern.
Deutliche Kursverluste von NVIDIA trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Die Anleger zeigten sich vorsichtig, nachdem die weltweit bedeutendsten Börsen - angetrieben vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) - von Rekord zu Rekord geeilt waren. Hinzu kamen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den Vereinigten Staaten die weiterhin schwelenden Zoll-Unsicherheiten, da US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Massnahmen angekündigt hatte. Der Ausgang der Atomverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist ebenfalls ungewiss. Im schlimmsten Fall könnte ein Angriff der USA folgen.
Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die Zweischneidigkeit der starken NVIDIA-Zahlen und der Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung: "Längst sind Signale eines schnelleren KI-Ausbaus, wie sie NVIDIA lieferte, kein Grund mehr für Anleger, in Jubel-Arien zu verfallen. Sie kennen die Kehrseite der Medaille: die Disruption durch KI. Wenn der KI-Ausbau schneller verläuft als gedacht, ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass dies ebenso für die KI-Disruption gilt."
ASIEN
Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:08 Uhr) einen Gewinn von 0,18 Prozent bei 58.857,98 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 4.158,50 Zähler.
In Hongkong zieht der Hang Seng letztlich um 0,92 Prozent auf 26.623,03 Zähler an.
Die Börsen in Tokio, Seoul und Sydney steuern auf starke Februar-Gewinne und den besten Februar überhaupt zu. Asiatische Aktien haben zuletzt europäische und US-Titel klar hinter sich gelassen - befeuert in erster Linie von Technologiewerten und den Hoffnungen zum KI-Boom. Am Freitag folgen Technologiepapiere aber überwiegend ihren US-Pandents nach unten. Dort vermochten selbst starke Geschäftszahlen des KI-Dickschiffs NVIDIA keine positiven Akzente setzen. Vermehrt wurde die Nachhaltigkeit der eigentlich überzeugenden Geschäftsentwicklung in Frage gestellt. Händler sprechen von den bekannten KI-Sorgen.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|27.02.26
|1329306 BC LTD Registered Shs / Quartalszahlen
|27.02.26
|1stdibs.com Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|27.02.26
|3Cnergy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|27.02.26
|3D Medical Ltd / Quartalszahlen
|27.02.26
|4D Molecular Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|27.02.26
|Acerinox S.A. / Quartalszahlen
|27.02.26
|Ackermans & van Haaren S.A. / Quartalszahlen
|27.02.26
|ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|27.02.26
|Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr)
|27.02.26
|Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
|27.02.26
|Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|Foreign Investment in Japan Stocks
|27.02.26
|Foreign Bond Investment
|27.02.26
|Large Retailer Sales
|27.02.26
|Retail Trade s.a (MoM)
|27.02.26
|Industrial Production (YoY)
|27.02.26
|Retail Trade (YoY)
|27.02.26
|Industrial Production (MoM)
|27.02.26
|GfK Consumer Confidence
|27.02.26
|Kredite an den privaten Sektor (Monat)
|27.02.26
|Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
|27.02.26
|Annualisierte Baubeginne
|27.02.26
|Baubeginne (Jahr)
|27.02.26
|Bauaufträge (Jahr)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt Quartal vorläufig ( Jahr )
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|27.02.26
|Darlehen im Privatsektor
|27.02.26
|M3-Geldmenge ( Jahr )
|27.02.26
|Importpreisindex (Monat)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|27.02.26
|Handelsbilanz ( Monat )
|27.02.26
|Index des privaten Verbrauchs
|27.02.26
|Arbeitslosenquote
|27.02.26
|Arbeitslosenquote
|27.02.26
|Einzelhandelsumsätze ( Monat )
|27.02.26
|Einzelhandelsumsatz
|27.02.26
|Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
|27.02.26
|Importpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|Index der privaten Investitionen
|27.02.26
|Handelsbilanz
|27.02.26
|Leistungsbilanz
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|27.02.26
|Angemeldete Arbeitslosigkeit
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex ( Jahr )
|27.02.26
|Arbeitslosenquote (3M)
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex ( Monat )
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
|27.02.26
|Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal)
|27.02.26
|Verbraucherausgaben (Monat)
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
|27.02.26
|HVPI ( Monat )
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex ( Jahr )
|27.02.26
|KOF Leitindikator
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|HVPI ( Jahr )
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex ( Monat )
|27.02.26
|Veränderung der Arbeitslosigkeit
|27.02.26
|Arbeitslosenquote s.a.
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|27.02.26
|Brandenburg VPI (YoY)
|27.02.26
|Brandenburg VPI (MoM)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|27.02.26
|Änderung der Arbeitslosen
|27.02.26
|Hessen VPI (YoY)
|27.02.26
|Hessen VPI (MoM)
|27.02.26
|Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
|27.02.26
|Industrieumsatz s.a. ( Monat )
|27.02.26
|Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
|27.02.26
|Bayern VPI (MoM)
|27.02.26
|Baden-Württemberg VPI (MoM)
|27.02.26
|Sachsen VPI (MoM)
|27.02.26
|Baden-Württemberg VPI (YoY)
|27.02.26
|Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
|27.02.26
|Leistungsbilanz
|27.02.26
|Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
|27.02.26
|Bayern VPI (YoY)
|27.02.26
|Sachsen VPI (YoY)
|27.02.26
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|27.02.26
|Bundessteuerdefizit, INR
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
|27.02.26
|Handelsbilanz, nicht-EU
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
|27.02.26
|Monats Einzelhandelsumsätze
|27.02.26
|Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex ( Jahr )
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|27.02.26
|Kumulativer Industrieertrag
|27.02.26
|Primärer Haushaltsüberschuss
|27.02.26
|Industrieproduktion
|27.02.26
|Industrieproduktion
|27.02.26
|Nominaler Haushaltssaldo
|27.02.26
|Devisenreserven, USD
|27.02.26
|Handelsbilanz, USD
|27.02.26
|Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
|27.02.26
|Medio-Inflation
|27.02.26
|Arbeitslosenquote
|27.02.26
|Handelsbilanz (in Rands)
|27.02.26
|Industrieproduktion (Jahr)
|27.02.26
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|27.02.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|Zentralbankreserven USD
|27.02.26
|BoE-Mitglied Pill spricht
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt annualisiert
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|27.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Monat)
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
|27.02.26
|Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
|27.02.26
|Großhandelsinventare
|27.02.26
|M2 Geldmenge
|27.02.26
|Chicago EMI
|27.02.26
|Nationale Arbeitslosenquote
|27.02.26
|Konstruktionsausgaben (Monat)
|27.02.26
|Construction Spending (MoM)
|27.02.26
|Industrieproduktion
|27.02.26
|Rede von Kocher der EZB
|27.02.26
|Baker Hughes Plattform-Zählung
|27.02.26
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
|27.02.26
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|27.02.26
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|27.02.26
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|27.02.26
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|27.02.26
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|27.02.26
|CFTC AUD NC Netto-Positionen