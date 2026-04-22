WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
|
22.04.2026 13:26:43
Accenture, Vodafone, SAP Pilot Humanoid Robots In Warehouse Operation
This article Accenture, Vodafone, SAP Pilot Humanoid Robots In Warehouse Operation originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WAREHOUSE Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu WAREHOUSE Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|153,95
|0,72%
|PILOT CORP
|4 793,00
|-0,50%
|SAP SE (spons. ADRs)
|148,00
|5,71%
|SAP SE
|149,74
|6,88%
|Vodafone Group PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 1-10 Vodafone Group PLC -Adrs-
|22 480,00
|-0,62%
|Vodafone Group PLC (spons. ADRs)
|13,40
|0,75%
|Vodafone Group PLC
|1,34
|1,09%