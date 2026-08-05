Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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05.08.2026 22:43:01
Accenture vs. Automatic Data Processing: Comparing Quarterly Revenue Trends
Accenture (NYSE:ACN) and Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) have been consistent performers for many years. Both companies’ annual revenue continues to grow, although at single-digit rates. As artificial intelligence (AI) becomes an opportunity for these companies to expand their revenue potential through new services, investors should monitor how this technology affects their revenue growth going forward. Accenture primarily generates revenue by delivering a wide array of strategy, consulting, technology, and operations services worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Accenture plc
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07.08.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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31.07.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
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28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
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28.07.26
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24.07.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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17.07.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Accenture plc
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|151,80
|9,29%
|Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|71 700,00
|1,27%
|Automatic Data Processing Inc.
|234,75
|-0,80%
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