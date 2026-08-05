Asiens Börsen mit Gewinnen

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt legte am Dienstag weiter zu.

Der ATX notierte bereits im frühen Handel im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Er verabschiedete sich 1,13 Prozent höher bei 6.657,01 Punkten in den Feierabend.

Mittlerweile wird die Situation in der Krisenregion am Persischen Golf unübersichtlicher. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen gaben die Ölpreise zuletzt wieder nach.

Laut US-Präsident Donald Trump sind aktuell Gespräche mit dem Iran im Gang. Es gehe um die vollständige Öffnung der Meerenge. Das wäre der Zustand, der vor dem Krieg geherrscht hatte. Eine Rückkehr zum Vorkriegszustand hatte Teheran aber wiederholt abgelehnt. Diplomatische Gespräche mit dem Iran bezeichnete Trump als "letzte Chance". Angesichts der festgefahrenen Lage im Iran-Krieg baut der US-Präsident damit die nächste Drohkulisse auf. Die könnte bald Wirklichkeit werden, denn in der Straße von Hormus vor der Küste des Omans wurde erneut ein Schiff angegriffen. Der Frachter sei von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO).

Auf Unternehmensseite rückten am Dienstag unter anderem AT&S, STRABAG und ams-OSRAM in den Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt übernahmen auch am Dienstag die Bullen das Ruder.

Der DAX startete mit Gewinnen und einem neuen Rekordhoch in den Handelstag. Im Laufe des Tages behielt er seine positive Tendenz bei. Die neue Bestmarke des deutschen Leitindex liegt nun bei 26.266,50 Punkten. Zum Handelsende notierte er noch 0,77 Prozent im Plus bei 26.202,35 Punkten - ein neuer Rekord auf Schlussbasis.

"Der Sprung über die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke wirkt wie ein Dosenöffner. Der Dreiklang aus Geopolitik, Geldpolitik und Unternehmenszahlen liefert derzeit die gewünschten Koordinaten für die Navigationssysteme der Anleger", kommentierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. "Die jüngste Rekordserie sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit dem schwelenden Iran-Konflikt nach wie vor erhebliche Risiken unter der Oberfläche glimmen."

WALL STREET

An der Wall Street ging es auch am Dienstag aufwärts.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,71 Prozent bei 54.085,94 Punkten. Bei 54.272,60 Zählern erreichte er im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch.

Der technologielastige NASDAQ Composite fuhr ebenfalls Gewinne ein und schloss mit einem Plus von 2,59 Prozent bei 26.584,99 Zählern.

"Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und KI-getriebenen Investitionen schafft weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien", sagte Chefstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial. Zuletzt hätten Anleger zwar zu Recht die hohen Investitionsausgaben für Rechenzentren hinterfragt und die Entwicklungen im Nahen Osten beobachtet. Er geht aber davon aus, dass diese Risiken von der Berichtssaison ausgeglichen werden.

Was den Iran-Krieg betrifft, gehen Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Konflikts weiter. Der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, sprach von "bereits weit fortgeschritten" diplomatischen Bemühungen. Eine Lösung für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus wird nach Angaben aus Katar und den USA in Kürze erwartet. Auch die davon weiter gedrückten Ölpreise kamen am Dienstag bei Aktienanlegern gut an.

Daneben rückten Quartalszahlen grosser US-Konzerne in den Fokus der Anleger. Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's, Merck & Co sowie Caterpillar trieben deren Kurse an. Nicht ganz so erfreut waren Investoren dagegen über die Geschäftszahlen von Pfizer. Aus dem Technologiesektor kamen gemischte Signale. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Treiber für den Tech-Sektor ist dagegen Palantir. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich fast verdoppeln.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte legen zur Wochenmitte zu.

Der japanische Nikkei 225 gewinnt zeitweise 3,43 Prozent auf 66.148,13 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,34 Prozent fester bei 3.873,56 Zählern.

Der Hang Seng steigt derweil um 0,11 Prozent auf 25.881,20 Einheiten.

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Marktteilnehmer verweisen auf positive Vorgaben der Wall Street. Erneut sind es vor allem die Chip-Werte, die den Markt nach starken Ergebnissen von Advanced Micro Devices (AMD) antreiben. Dazu kommt die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die USA könnten "heute oder morgen" eine Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielen.

Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung der wichtigen Handelsstraße zeigt sich vor allem am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 1,3 Prozent auf 78,35 Dollar. Nach den Äußerungen Bessents sei Optimismus aufgekommen, so die Analysten von ANZ Research. "Der Iran erwägt zudem, europäischen Nationen zu gestatten, Minen aus der Straße von Hormus zu entfernen," fügen die Analysten unter Berufung auf einen Medienbericht hinzu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX