|IPO
|
10.03.2026 12:12:43
Ackman will mit Pershing Square an die Börse
Pershing Square USA, eine geschlossene Investmentgesellschaft, die von Pershing Square Capital Management verwaltet wird, hat am Dienstag einen Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Angestrebt wird demnach ein Gesamtvolumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar, einschließlich 2,8 Milliarden Dollar an Bruttoverpflichtungen aus einer Privatplatzierung, die zeitgleich mit dem Börsengang abgewickelt werden soll.
Pershing gab nicht bekannt, wie viele Aktien angeboten werden sollen. Die Aktien sollen zu je 50 Dollar verkauft werden, und Käufer müssen mindestens 100 Stammaktien erwerben, um an dem Angebot teilnehmen zu können.
Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange gehandelt werden.
Von Connor Hart
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ScandinavianStock / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.