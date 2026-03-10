Ackman will mit Pershing Square an die Börse

Pershing Square USA , eine geschlossene Investmentgesellschaft, die von Pershing Square Capital Management verwaltet wird, hat am Dienstag einen Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Angestrebt wird demnach ein Gesamtvolumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar, einschließlich 2,8 Milliarden Dollar an Bruttoverpflichtungen aus einer Privatplatzierung, die zeitgleich mit dem Börsengang abgewickelt werden soll.

Pershing gab nicht bekannt, wie viele Aktien angeboten werden sollen. Die Aktien sollen zu je 50 Dollar verkauft werden, und Käufer müssen mindestens 100 Stammaktien erwerben, um an dem Angebot teilnehmen zu können.

Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange gehandelt werden.

Von Connor Hart

DOW JONES