IPO 10.03.2026 12:12:43

Ackman will mit Pershing Square an die Börse

Ackman will mit Pershing Square an die Börse

Bill Ackman bringt seinen Hedgefonds an die Börse.

Pershing Square USA, eine geschlossene Investmentgesellschaft, die von Pershing Square Capital Management verwaltet wird, hat am Dienstag einen Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Angestrebt wird demnach ein Gesamtvolumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar, einschließlich 2,8 Milliarden Dollar an Bruttoverpflichtungen aus einer Privatplatzierung, die zeitgleich mit dem Börsengang abgewickelt werden soll.

Pershing gab nicht bekannt, wie viele Aktien angeboten werden sollen. Die Aktien sollen zu je 50 Dollar verkauft werden, und Käufer müssen mindestens 100 Stammaktien erwerben, um an dem Angebot teilnehmen zu können.

Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange gehandelt werden.

Von Connor Hart

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital

Bildquelle: ScandinavianStock / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen