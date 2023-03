Starinvestor Bill Ackman: So wurde der Hedgefondsmanager erfolgreich

Mit einem Vermögen von mehreren Milliarden US-Dollar gehört Bill Ackman zu den reichsten Menschen der Welt. Wie hat der Star-Investor es so weit gebracht und was sollten Anleger über ihn wissen?

• William Albert Ackman wurde 1966 in den USA geboren• Der Starinvestor begann seine Karriere im Unternehmen seines Vaters• Heute gehört Bill Ackman zu den reichsten Menschen und bekanntesten Investoren der Welt

William (Bill) Albert Ackman wurde am 11. Mai 1966 geboren. Der US-Amerikaner lebt in New York City und ist heute einer der bekanntesten Investoren der Welt. Einen Namen hat er sich mit der Gründung von Pershing Square Capital Management L.P. gemacht, der Firma, die ihn zum Multimilliardär aufsteigen ließ.

Ackman gründet Pershing Square Capital Management

Aufgewachsen ist Bill Ackman als Sohn eines Immobilieninvestors nördlich von New York. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er seinen Bachelor in Geschichte an der Harvard University mit "magna cum laude". Anschließend besuchte er die Harvard Business School, wo er sich für die Arbeit im Immobilienbüro seines Vaters qualifizierte. Dort war er tätig, bis er 1992 seinen ersten Hedgefonds gründete. Zehn Jahre später schloss er den Fonds allerdings nach einer Fehlinvestition wieder und investierte seine Zeit in ein neues Projekt: Weitere zwei Jahre später gründete er mit 54 Millionen US-Dollar Startkapital Pershing Square Capital Management L.P. Dieses Startkapital vervielfachte er bis 2014. Zu dieser Zeit erreichte er mit Pershing Square auch einen jährlichen Wertzuwachs von bis zu 40 Prozent - einen Teil seiner Gewinne spendete er der BBVA zufolge an Hilfsorganisationen für Kinder und Bildung.

Aktivistischer Investor mit langfristigem Engagement

Ackmans Investitionen werden immer wieder viel und kontrovers diskutiert. Denn während der Star-Investor teilweise aus kleinen Investitionen sehr viel Geld machen konnte, hat er auch immer wieder große Verluste eingefahren. So wollte er 2014 Allergan und Valeant mergen, wobei er mit Allergan eine Milliarde US-Dollar Gewinn machte, Valeant aber drei Milliarden US-Dollar Verlust mit sich brachte. Deutlich erfolgreicher war seine Investition in Höhe von 27 Millionen US-Dollar in die von der Pandemie geschwächten Märkte Anfang 2020, die später einen Wertzuwachs auf 2,6 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Sich selbst bezeichnet Ackman als aktivistischen Investor: Er investiert strategisch eher langfristig in große Unternehmen mit viel Potenzial, aber finanziellen Problemen. Seine Investitionen sind dabei so groß, dass sie den Börsenwert des Unternehmens wieder anheben, was ihm auf lange Sicht hohe Gewinne einbringt. Gleichzeitig stellt er sich aktiv gegen andere Firmen auf. Der bekannteste Fall ist das Unternehmen Herbalife, in das auch Carl Icahn investiert hatte - Ackman steckte laut BBVA fast 50 Millionen US-Dollar in eine Kampagne gegen das Unternehmen, dem er unter anderem falsche Produktversprechen unterstellte. Zunächst war seine Strategie erfolglos, doch als 2014 tatsächlich gegen Herbalife ermittelt wurde, zahlte sich die Kampagne zumindest teilweise aus und Ackman konnte sich finanziell größtenteils von seinen Ausgaben erholen.

Bill Ackman: Einer der 900 reichsten Menschen der Welt

Alles in allem scheinen die Anlagen des Großinvestors risikoreich, aber mit potenziell sehr großen Erfolgen. Bill Ackman und seine Frau Neri Oxman, die gemeinsam drei Kinder haben, sind Teil der Organisation The Giving Pledge von Bill und Melinda Gates. Stand Ende Januar 2023 beläuft sich das Vermögen der Investorenlegende nach Angaben des Wirtschaftsmagazin Forbes auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit ist er auf Platz 834 der reichsten Menschen der Welt.

Redaktion finanzen.at