Cannae Holdings Aktie
WKN DE: A2H71J / ISIN: US13765N1072
|
28.10.2025 06:00:14
Activist fund ignites proxy fight over sports and leisure group Cannae
Founder Bill Foley accused of paying himself millions of dollars in dividends and remuneration from holding companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cannae Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Activist fund ignites proxy fight over sports and leisure group Cannae (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Cannae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Cannae präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)