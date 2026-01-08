Acuity Brands Aktie

Acuity Inc. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Acuity Inc. (AYI) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $120.5 million, or $3.82 per share. This compares with $106.7 million, or $3.35 per share, last year.
Excluding items, Acuity Inc. reported adjusted earnings of $148.1 million or $4.69 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 99.9% to $1.143 billion from $951.6 billion last year.
Acuity Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $120.5 Mln. vs. $106.7 Mln. last year. -EPS: $3.82 vs. $3.35 last year. -Revenue: $1.143 Bln vs. $951.6 Bln last year.
