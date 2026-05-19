Acxiom legte Quartalsergebnis vor

Acxiom lud am 17.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 206,1 Millionen USD gegenüber 188,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,24 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Acxiom mit einem Umsatz von insgesamt 812,94 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 745,58 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at