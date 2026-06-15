Einigung im Iran-Krieg: Asiens Börsen in Grün -- ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinne

Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich auch am Freitag von ihrer positiven Seite.

Der ATX gewann im frühen Handel bereits deutlich und legte auch im Anschluss zu. Bei 6.276,17 Punkten markierte er dabei sogar ein neues Allzeithoch. Schlussendlich verabschiedete er sich 3,06 Prozent fester bei 6.258,71 Punkten ins Wochenende.

Neue Hoffnungen auf eine Einigung im Nahen Osten haben dem ATX am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend zuvor angekündigte Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. Mittlerweile bestätigte auch der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai, dass ein entsprechender Text vor der Fertigstellung stehe. Angesichts der neuen Hoffnungen griffen Anleger europaweit bei zyklischen Werten zu und davon profitierte der ATX. Gesucht waren im Handel Bank-, Industrie- und Bauwerte.

Im Tagesverlauf rückte mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Freitag beherzt zu.

So notierte der DAX zum Börsenstart bereits klar fester und verbuchte auch im weitern Verlauf kräftige Gewinne. Er ging 1,76 Prozent höher bei 24.635,30 Zählern in den Feierabend.

Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und beflügelte den deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex setzte sich damit wieder von der 200-Tage-Linie ab, die ihm zuletzt Rückhalt gab.

Auch wenn die Nachricht von einem bevorstehenden Friedensabkommen zwischen den USA und Iran in den vergangenen Wochen überstrapaziert worden sei, nähmen die Anleger eine potenzielle Einigung vorweg und griffen am Aktienmarkt zu, bemerkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Trump hatte einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt.

Im Tagesverlauf rückte mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss stärker.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung höher. Kurzzeitig fiel er an die Nulllinie zurück, konnte dann aber wieder in die Gewinnzone vordringen und beendete den Handel 0,70 Prozent stärker bei 51.202,29 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zum Start leicht nach und wechselte im Verlauf mehrfach zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich konnte er aber 0,31 Prozent auf 25.888,84 Zähler zulegen.

Zum Wochenausklang knüpften die US-Börsen an die positive Entwicklung vom Donnerstag an. Am Vortag war es mit den Kursen steil nach oben gegangen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinen angekündigten Militärschlägen gegen den Iran Abstand genommen hatte. In den sozialen Medien vermeldete Trump, dass alle Beteiligten den Erörterungen und Endpunkten sowohl im Konzept als auch in den Details zugestimmt hätten. Am Freitag erklärte der Vermittler Pakistan, die USA und und der Iran hätten sich über ein Abkommen verständigt.

Konjunkturseitig rückte am Freitag der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung in den Fokus. Im Mittelpunkt des Interesses stand derweil der Börsengang von SpaceX.

ASIEN

Die Börsen in fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:55 Uhr) einen Gewinn von 4,78 Prozent bei 69.172,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,92 Prozent auf 4.068,58 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,45 Prozent auf 24.829,62 Einheiten an.

Der Aktienmarkt steht ganz im Zeichen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Damit enden die monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des Krieges. Ende dieser Woche soll die Vereinbarung in Genf unterzeichnet werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX