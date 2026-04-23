Adamera Minerals legte Quartalsergebnis vor

Adamera Minerals präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Adamera Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,090 CAD vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,170 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at