ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich klar im Plus -- Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag stärker starten. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag stärker präsentieren.

Derdürfte fester in die Sitzung starten.

Mit einer Fortsetzung der kräftigen Erholungsrally rechnen Händler auch am Dienstag. Die sehr starken Vorgaben der US-Börsen dürften vor allem Technologiewerte weiter nach oben ziehen. Als extrem gute Nachricht bezeichnen Händler auch das Bekenntnis von Anthropic zu ihrem Börsengang, der noch im November erfolgen soll. Auch die US-Politik wird nach der Zwischenwahl nüchterner gesehen: "Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben", sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide. Derweil wachsen die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-Iran-Krieg, was die Ölpreise drückt und somit Inflationsängste lindert. Am Dienstag im Fokus stehen zunächst die US-Verbraucherpreise (CPI). Hier werden 3,9 Prozent höhere Preise gegenüber Vorjahr erwartet, einige Analysten schliessen eine 4 vor dem Komma nicht aus. In Europa wurde am Morgen schon eine beschleunigte Inflation aus den Niederlanden vermeldet. Auch Unternehmenszahlen stehen im Blick.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag mit Gewinnen erwartet.

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart klar im Plus.

Der DAX könnte am Dienstag gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen wieder zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche aufschliessen. Von seinem Höchststand bei 26'692 Punkten war das Barometer in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1'000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich grösser geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat. Die Folge ist eine deutliche Kurserholung des jüngst stark gebeutelten Technologiesektors, die sich von den USA am Vortag bis am Morgen in Asien in allen grossen Indizes zeigt. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Davon profitieren wiederum die besonders finanzierungsabhängigen Tech-Konzerne.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigte sich am Montag ein guter Wochenauftakt.

Der Dow Jones baute seinen frühen Gewinn anschließend kräftig aus und schloss 2,15 Prozent fester bei 52.389,75 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog nach seinem freundlichen Start weiterhin deutlich an und beendete den Montagshandel 2,74 Prozent stärker bei 25.253,14 Zählern.

Stützend wirkte unter anderem der fallende Ölpreis, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte.

Anleger zeigten sich am New Yorker Gesamtmarkt eher gelassen davon, dass die NVIDIA-Aktien unter der Sorge vor einer Führungskrise litten.

Konzernchef Jensen Huang steht unter Druck wegen einer Affäre mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Anleger reagierten verunsichert. Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt ein erhebliches Risiko. Huang habe NVIDIA geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.

Laut dem Marktanalysten Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost setzen ihre Erholungsbewegung angetrieben vom Technologiesektor am Dienstag fort.

In Tokio klettert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 3,28 Prozent auf 60.703,24 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent höher bei 3.669.90 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich 0,51 Prozent fester bei 24.572,93 Einheiten.

Die Börsen folgen damit den positiven US-Vorgaben vom Vorabend. Besonders üppig fallen die Aufschläge in Japan und Südkorea aus. Die südkoreanische Börse hatte am Vortag im späten Handel noch ins Minus gedreht und dürfte somit Nachholbedarf aufweisen. Investoren fassen nach der grössten Rally an der Wall Street seit rund sieben Monaten wieder Mut und greifen im zuvor stark gefallenen Halbleitersektor zu.

Begünstigt wird die Kauflaune vom weiter fallenden Ölpreis. US-Präsident Donald Trump setzt offenbar verstärkt auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Sinkende Ölpreise lindern Inflations- und in der Folge auch Zinserhöhungssorgen. Diese Überlegung kommt den Aktien der kapitalintensiven Technologie-Unternehmen zugute.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX