Adani Enterprises gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adani Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,38 INR gegenüber 14,82 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 212,49 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at